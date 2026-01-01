Оповещения от Киноафиши
Дом Анны Монс. Лекция с экскурсией
Билеты от 1700₽
Дом Анны Монс. Лекция с экскурсией

Билеты от 1700₽

О выставке

Экскурсия в дом Анны Монс: Открытие забытых страниц истории

В самом центре Москвы, за стенами заводского здания, расположился уникальный дом, названный в честь Анны Монс — возлюбленной молодого Петра Великого. Этот исторический особняк стал местом, откуда началась судьба первой жены царя, Евдокии Фёдоровны, которую он сослал в Покровский Суздальский монастырь.

Дом Анны Монс является единственным сохранившимся жилым зданием Немецкой слободы и памятником архитектуры федерального значения, датируемым XVII-XVIII веками. На протяжении многих лет этот особняк оставался скрытым от глаз туристов и местных жителей, о нём говорили как о заброшенном здании, сохранившем лишь отпечатки прошлого.

Однако в 2022 году начались масштабные реставрационные работы, которые вернули дому его исторический облик. Прекрасно сохранившиеся элементы декора и оригинальная планировка позволили воссоздать атмосферу той эпохи.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете узнать о жизни и судьбе этого исторического особняка. Наши квалифицированные гиды помогут вам лучше понять важность культурного наследия Москвы и покажут, как сохраняются традиции и история в современном мире.

Не упустите возможность прикоснуться к уникальной истории, которую хранит этот дом, и узнайте о том, как важно беречь наше культурное наследие!

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
28 февраля суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
1 марта воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
4 марта среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
7 марта суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
8 марта воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
11 марта среда
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
14 марта суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
15 марта воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18 марта среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
21 марта суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
22 марта воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
25 марта среда
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
28 марта суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
29 марта воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
1 апреля среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
4 апреля суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
5 апреля воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
8 апреля среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
11 апреля суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
12 апреля воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
15 апреля среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18 апреля суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
19 апреля воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
22 апреля среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
25 апреля суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
26 апреля воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
29 апреля среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
2 мая суббота
14:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
16:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
3 мая воскресенье
13:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
6 мая среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
13 мая среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
20 мая среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
27 мая среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
3 июня среда
18:00
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽
18:30
Дом Анны Монс Москва, Бауманская, 53, стр. 8
от 1700 ₽

Искусство ХХ века
0+
Живопись Классическое искусство
Искусство ХХ века
2 апреля в 15:30 Новая Третьяковка
Билеты
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
18+
Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
27 марта в 17:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
Музей оптических иллюзий Москвы
0+
Интерактивный
Музей оптических иллюзий Москвы
7 марта в 19:00 Музей оптических иллюзий
Билеты
