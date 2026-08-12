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Дом 21. В гостях у художников
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Киноафиша Дом 21. В гостях у художников

Дом 21. В гостях у художников

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О выставке

В гостях у художников: выставка в доме на Мясницкой

Выставка «Дом 21. В гостях у художников» проходит в квартирах-мастерских знаменитых домов ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21. Краснокирпичные здания этого адреса стали одним из центров русского искусства в 1910-1930-х годах.

Посетители смогут побывать в пяти квартирах, где жили и работали выдающиеся художники XX века: Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова, Сергей Сенькин и многие другие.

История дома

Поэт Николай Асеев однажды описывал свой дом на Мясницкой как «самый настоящий богемский приют, своеобразный Латинский квартал, московский Монпарнас». Это здание стало местом прописки для искусства еще в 1838 году, когда Московское художественное общество (МХО) сняло одну из квартир. Однако настоящий расцвет пришел в послереволюционный период, когда дом был передан ВХУТЕМАСу. Это учреждение, основанное в 1920 году, сыграло ключевую роль в развитии авангарда и конструктивизма.

Концепция выставки

Проект исследует дом художника как пространство, в котором живет и развивается искусство. Попадая в экспозицию, посетитель оказывается в метафорическом дворе, где его встречают живописные работы выдающихся жильцов.

Далее он переходит в «подъезд», состоящий из межквартирного коридора с пятью дверьми, которые ведут к отдельным квартирам. Среди них — квартира Родченко и Степановой, Митуричей и Хлебниковых, Древина и Удальцовой, Фаворского, а также Сенькина.

Атмосфера квартир

Каждая квартира погружает зрителя в уникальную атмосферу: квартира Родченко наполнена звуками джаза и запахами кофе, в то время как квартира Митурич-Хлебниковых предлагает семейное уединение при приглушенном свете. Мастерская Древина и Удальцовой охвачена запахом свежих красок, а у Сенькина есть интерактивная зона, где каждый может создать свой коллаж.

Выставка собрала более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний. Вход осуществляется по билетам, и для уточнения льготных категорий следует обратиться в кассу центра.

Купить билет на выставка Дом 21. В гостях у художников

Помощь с билетами
Август
12 августа среда
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13 августа четверг
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14 августа пятница
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15 августа суббота
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16 августа воскресенье
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18 августа вторник
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19 августа среда
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20 августа четверг
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21 августа пятница
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
22 августа суббота
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
23 августа воскресенье
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
25 августа вторник
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
26 августа среда
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
27 августа четверг
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
28 августа пятница
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 400 ₽
29 августа суббота
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
30 августа воскресенье
11:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21:00
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 500 ₽

Фотографии

Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников Дом 21. В гостях у художников

В ближайшие дни

Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
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Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина

12 августа в 11:00 Дом-музей Щепкина
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Айвазовский. Ожившие полотна
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Живопись Интерактивный Классическое искусство

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12 августа в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Мастер-класс «Театр в руках: искусство театральных кукол»
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Мастер-класс «Театр в руках: искусство театральных кукол»

10 сентября в 19:00 Московский открытый театр кукол
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