Выставка «Дом 21. В гостях у художников» проходит в квартирах-мастерских знаменитых домов ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21. Краснокирпичные здания этого адреса стали одним из центров русского искусства в 1910-1930-х годах.
Посетители смогут побывать в пяти квартирах, где жили и работали выдающиеся художники XX века: Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова, Сергей Сенькин и многие другие.
Поэт Николай Асеев однажды описывал свой дом на Мясницкой как «самый настоящий богемский приют, своеобразный Латинский квартал, московский Монпарнас». Это здание стало местом прописки для искусства еще в 1838 году, когда Московское художественное общество (МХО) сняло одну из квартир. Однако настоящий расцвет пришел в послереволюционный период, когда дом был передан ВХУТЕМАСу. Это учреждение, основанное в 1920 году, сыграло ключевую роль в развитии авангарда и конструктивизма.
Проект исследует дом художника как пространство, в котором живет и развивается искусство. Попадая в экспозицию, посетитель оказывается в метафорическом дворе, где его встречают живописные работы выдающихся жильцов.
Далее он переходит в «подъезд», состоящий из межквартирного коридора с пятью дверьми, которые ведут к отдельным квартирам. Среди них — квартира Родченко и Степановой, Митуричей и Хлебниковых, Древина и Удальцовой, Фаворского, а также Сенькина.
Каждая квартира погружает зрителя в уникальную атмосферу: квартира Родченко наполнена звуками джаза и запахами кофе, в то время как квартира Митурич-Хлебниковых предлагает семейное уединение при приглушенном свете. Мастерская Древина и Удальцовой охвачена запахом свежих красок, а у Сенькина есть интерактивная зона, где каждый может создать свой коллаж.
Выставка собрала более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний. Вход осуществляется по билетам, и для уточнения льготных категорий следует обратиться в кассу центра.