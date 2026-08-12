В гостях у художников: выставка в доме на Мясницкой

Выставка «Дом 21. В гостях у художников» проходит в квартирах-мастерских знаменитых домов ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21. Краснокирпичные здания этого адреса стали одним из центров русского искусства в 1910-1930-х годах.

Посетители смогут побывать в пяти квартирах, где жили и работали выдающиеся художники XX века: Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова, Сергей Сенькин и многие другие.

История дома

Поэт Николай Асеев однажды описывал свой дом на Мясницкой как «самый настоящий богемский приют, своеобразный Латинский квартал, московский Монпарнас». Это здание стало местом прописки для искусства еще в 1838 году, когда Московское художественное общество (МХО) сняло одну из квартир. Однако настоящий расцвет пришел в послереволюционный период, когда дом был передан ВХУТЕМАСу. Это учреждение, основанное в 1920 году, сыграло ключевую роль в развитии авангарда и конструктивизма.

Концепция выставки

Проект исследует дом художника как пространство, в котором живет и развивается искусство. Попадая в экспозицию, посетитель оказывается в метафорическом дворе, где его встречают живописные работы выдающихся жильцов.

Далее он переходит в «подъезд», состоящий из межквартирного коридора с пятью дверьми, которые ведут к отдельным квартирам. Среди них — квартира Родченко и Степановой, Митуричей и Хлебниковых, Древина и Удальцовой, Фаворского, а также Сенькина.

Атмосфера квартир

Каждая квартира погружает зрителя в уникальную атмосферу: квартира Родченко наполнена звуками джаза и запахами кофе, в то время как квартира Митурич-Хлебниковых предлагает семейное уединение при приглушенном свете. Мастерская Древина и Удальцовой охвачена запахом свежих красок, а у Сенькина есть интерактивная зона, где каждый может создать свой коллаж.

Выставка собрала более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний. Вход осуществляется по билетам, и для уточнения льготных категорий следует обратиться в кассу центра.