Детский мастер-класс в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8 – 12 лет

Приглашаем юных зрителей на специальную детскую программу, приуроченную к выставке «Свердловские адреса Бориса Ельцина». В рамках мероприятия дети смогут узнать много интересного о знаменитых «хрущёвках» — панельных домах, ставших символом эпохи. Но почему именно так их называют? Почему они появились, и в чём заключена их уникальность?

Что вас ждёт?

На экскурсии мы обсудим особенности крупнопанельного домостроения, а также его влияние на жизнь горожан. Дети смогут задать вопросы и погрузиться в атмосферу прошлых лет.

Мастер-класс

После экскурсии юные участники смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе. Здесь они соберут свою собственную «хрущёвку» из бумажных блоков, что позволит им не только лучше понять, как строились эти дома, но и весело провести время в компании сверстников.

Не упустите возможность подарить своему ребенку уникальный опыт! Ждём вас в Ельцин Центре!