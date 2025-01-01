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Дом — конструктор. Музейная мастерская
Киноафиша Дом — конструктор. Музейная мастерская

Дом — конструктор. Музейная мастерская

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский мастер-класс в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8 – 12 лет

Приглашаем юных зрителей на специальную детскую программу, приуроченную к выставке «Свердловские адреса Бориса Ельцина». В рамках мероприятия дети смогут узнать много интересного о знаменитых «хрущёвках» — панельных домах, ставших символом эпохи. Но почему именно так их называют? Почему они появились, и в чём заключена их уникальность?

Что вас ждёт?

На экскурсии мы обсудим особенности крупнопанельного домостроения, а также его влияние на жизнь горожан. Дети смогут задать вопросы и погрузиться в атмосферу прошлых лет.

Мастер-класс

После экскурсии юные участники смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе. Здесь они соберут свою собственную «хрущёвку» из бумажных блоков, что позволит им не только лучше понять, как строились эти дома, но и весело провести время в компании сверстников.

Не упустите возможность подарить своему ребенку уникальный опыт! Ждём вас в Ельцин Центре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

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