
Долина русской реки: от джинсов Levi's и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов
0+
Возраст 0+

О выставке

Лекция о влиянии российских эмигрантов на американскую моду

Не miss! В Третьем месте пройдет увлекательная лекция «Долина русской реки: от джинсов Levi’s и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов». На мероприятии выступит талантливый исследователь и модный эксперт Александр Юфа.

Во время лекции зрители узнают о необычных судьбах выходцев из Российской империи. Они не только стали основоположниками американского модного стиля, но и внесли кардинальные изменения в представления о фэшне тех лет. Вы увидите, как Яков Юфес из Риги создал легендарные джинсы, и узнаете, как киевлянин преобразил образы голливудских ковбоев, добавив к ним блеск и стразы.

Это уникальная возможность вникнуть в историю крепкой связи двух культур через призму моды. Лекция будет интересна всем поклонникам театра, моды и истории!

Не упустите шанс расширить свои горизонты в мире стиля и фэшн-истории!

Март
12 марта четверг
20:00
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 525 ₽

