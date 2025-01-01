Спектакль Долговая книга судеб. Благотворительный вечер «Таких дел» в Театре.doc

Театр.doc представляет: «Долговая книга судеб»

Театр.doc в третий раз за это лето представит лучшие тексты медиа «Такие дела» на своей сцене. На этот раз материалом для новой постановки станет работа главного редактора издания Евгении Волунковой «Долговая книга судеб».

Об уникальном репортаже

В далеком 2021 году Женя провела несколько дней за прилавком сельского магазина «Хали Гали» в карельском селе Ведлозеро и создала репортаж, оформленный как детектив. В этом произведении мы знакомимся с владелицей магазина – неунывающей Галиной Суворовой, а также с историей ее небольшого бизнес-проекта, который разделил судьбу многих частных начинаний в России.

Магазин как место общения

Магазин становится площадкой для обсуждений среди местных жителей, ведь другого места для дискуссий в селе нет. Однако в разговоре вдруг обнаруживается документ: «Лида, долг 13 608 рублей. Кристина и Иван, долг 4200 рублей. Валентина, долг 6362 рубля». Женя решает познакомиться с должниками, и за простыми цифрами встают настоящие судьбы людей.

Участники спектакля

Главную героиню сыграет Анна Галинова, а журналистку – Наталья Сапецкая. Обе актрисы не только талантливы, но и удивительно похожи на своих персонажей. Режиссер проекта Дмитрий Волкострелов отправился в деревню, чтобы изучить форму спектакля и наблюдать за магазинами, схожими с «Хали Гали».

Благотворительный проект

Наш совместный проект с «Такими делами» – благотворительный. Половину средств от продажи билетов театр передаст в поддержку работы издания. Вот уже 10 лет «Такие дела» не только пишут тексты о жизни в России, но и делают видимыми проблемы, с которыми может столкнуться каждый. Это медиа постоянно привлекает внимание к работе благотворительных организаций по всей стране и помогает собирать средства на их деятельность.

Не упустите возможность увидеть эту оригинальную постановку и погрузиться в мир человеческих судеб!