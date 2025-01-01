Приглашаем вас на уникальную лекцию с Алексеем Ситниковым — доктором психологических, экономических наук и делового администрирования, психотерапевтом, нейрофизиологом и бизнес-коучем.
На встрече вы сможете узнать:
Это не просто мотивационная лекция и не «магия». Алексея Ситникова представляет интегральный научный подход, основанный на десятилетиях практики и междисциплинарных знаниях, полученных в сотрудничестве с ведущими специалистами в области медицины, психологии и генетики.
Лекция будет полезна предпринимателям, управленцам, специалистам, а также всем, кто стремится жить дольше, качественнее и осознаннее.