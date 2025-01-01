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Долголетие 360°: стресс, здоровье и мозг. Взгляд Алексея Ситникова — психотерапевта, нейрофизиолога и коуча
Киноафиша Долголетие 360°: стресс, здоровье и мозг. Взгляд Алексея Ситникова — психотерапевта, нейрофизиолога и коуча

Долголетие 360°: стресс, здоровье и мозг. Взгляд Алексея Ситникова — психотерапевта, нейрофизиолога и коуча

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция «Долголетие 360°: стресс, здоровье и мозг» в Тинькофф-холл, Уфа

Приглашаем вас на уникальную лекцию с Алексеем Ситниковым — доктором психологических, экономических наук и делового администрирования, психотерапевтом, нейрофизиологом и бизнес-коучем.

О чём эта лекция?

На встрече вы сможете узнать:

  • Почему стресс является одним из главных триггеров старения организма;
  • Что такое антропоптоз и как его можно замедлить;
  • Как нейрофизиология, эмоции и гормоны влияют на здоровье и долголетие;
  • Какие практики реально помогают организму запустить восстановление;
  • Как научиться управлять внутренним состоянием, повышая стрессоустойчивость и качество жизни.

Интегральный научный подход

Это не просто мотивационная лекция и не «магия». Алексея Ситникова представляет интегральный научный подход, основанный на десятилетиях практики и междисциплинарных знаниях, полученных в сотрудничестве с ведущими специалистами в области медицины, психологии и генетики.

Кому будет интересно?

Лекция будет полезна предпринимателям, управленцам, специалистам, а также всем, кто стремится жить дольше, качественнее и осознаннее.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 22 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
25 октября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
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Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
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Декоративно-прикладные Исторические выставки Классическое искусство
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30 августа в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
28 ноября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
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