Лекция «Долголетие 360°: стресс, здоровье и мозг» в Тинькофф-холл, Уфа

Приглашаем вас на уникальную лекцию с Алексеем Ситниковым — доктором психологических, экономических наук и делового администрирования, психотерапевтом, нейрофизиологом и бизнес-коучем.

О чём эта лекция?

На встрече вы сможете узнать:

Почему стресс является одним из главных триггеров старения организма;

Что такое антропоптоз и как его можно замедлить;

Как нейрофизиология, эмоции и гормоны влияют на здоровье и долголетие;

Какие практики реально помогают организму запустить восстановление;

Как научиться управлять внутренним состоянием, повышая стрессоустойчивость и качество жизни.

Интегральный научный подход

Это не просто мотивационная лекция и не «магия». Алексея Ситникова представляет интегральный научный подход, основанный на десятилетиях практики и междисциплинарных знаниях, полученных в сотрудничестве с ведущими специалистами в области медицины, психологии и генетики.

Кому будет интересно?

Лекция будет полезна предпринимателям, управленцам, специалистам, а также всем, кто стремится жить дольше, качественнее и осознаннее.