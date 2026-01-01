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Долгое счастливое Рождество
Киноафиша Долгое счастливое Рождество

Спектакль Долгое счастливое Рождество

Две пьесы Торнтона Уайлдера в одном спектакле
Постановка
Манекен 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Драматическая мистерия Торнтона Уайлдера на сцене театра Манекен

Пьеса «Наш городок» Торнтона Уайлдера впервые была представлена в репертуаре театра «Манекен» в 1984 году. В то время коллектив еще не имел статуса муниципального и размещался в подвальных помещениях ЮУрГУ, под руководством Анатолия Морозова, который впоследствии стал известным постановщиком.

В начале 2000-х годов театр переехал в новое помещение, и уже под руководством Юрия Бобкова была вновь взята в работу пьеса Уайлдера, удостоенная Пулицеровской премии. Однако на этот раз режиссер использовал только фрагменты оригинала, сочетая их с пьесой «Долгий рождественский ужин» того же автора.

О спектакле

В результате получился спектакль «Долгое счастливое Рождество», который театралы охарактеризовали как «драматическую мистерию». Он рассказывает о нескольких поколениях одной семьи, показывая их жизнь через серию праздничных застолий. Это произведение затрагивает важные темы семейных ценностей, традиций и человеческих отношений.

Интересные факты

  • Пьеса «Наш городок» считается одной из самых значимых в американской драматургии и исследует тему жизни и смерти в контексте повседневных событий.
  • Торнтон Уайлдер также является автором других известных произведений, таких как «Мост через вечность» и «Долгий рождественский ужин», которые изучают человеческие отношения и их тонкости.
  • Спектакль «Долгое счастливое Рождество» демонстрирует уникальный синтез классических тем и современных театральных приемов, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое продолжает традиции театра «Манекен» и привносит новое дыхание в классику американской драмы!

Режиссер
Юрий Бобков
В ролях
Екатерина Притчина
Ирина Смирнова
Ирина Прокошина
Александр Петрачков
Наталья Кораблева

Фотографии

Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество Долгое счастливое Рождество
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