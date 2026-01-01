Драматическая мистерия Торнтона Уайлдера на сцене театра Манекен

Пьеса «Наш городок» Торнтона Уайлдера впервые была представлена в репертуаре театра «Манекен» в 1984 году. В то время коллектив еще не имел статуса муниципального и размещался в подвальных помещениях ЮУрГУ, под руководством Анатолия Морозова, который впоследствии стал известным постановщиком.

В начале 2000-х годов театр переехал в новое помещение, и уже под руководством Юрия Бобкова была вновь взята в работу пьеса Уайлдера, удостоенная Пулицеровской премии. Однако на этот раз режиссер использовал только фрагменты оригинала, сочетая их с пьесой «Долгий рождественский ужин» того же автора.

О спектакле

В результате получился спектакль «Долгое счастливое Рождество», который театралы охарактеризовали как «драматическую мистерию». Он рассказывает о нескольких поколениях одной семьи, показывая их жизнь через серию праздничных застолий. Это произведение затрагивает важные темы семейных ценностей, традиций и человеческих отношений.

Интересные факты

Пьеса «Наш городок» считается одной из самых значимых в американской драматургии и исследует тему жизни и смерти в контексте повседневных событий.

Торнтон Уайлдер также является автором других известных произведений, таких как «Мост через вечность» и «Долгий рождественский ужин», которые изучают человеческие отношения и их тонкости.

Спектакль «Долгое счастливое Рождество» демонстрирует уникальный синтез классических тем и современных театральных приемов, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое продолжает традиции театра «Манекен» и привносит новое дыхание в классику американской драмы!