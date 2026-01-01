Оповещения от Киноафиши
Долгое-долгое детство
Долгое-долгое детство

Спектакль Долгое-долгое детство

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Трогательная история о детстве одного мальчика

«Долгое-долгое детство» – это трогательная история о детстве мальчика по имени Пупок, происходящая в тяжелые 1920-е годы. Этот спектакль предлагает зрителям заглянуть в мир, наполненный любовью, дружбой и традициями той эпохи. Пупок обитает в окружении любимой семьи, друзей и соседей, что формирует его представление о мире, несмотря на суровые реалии времени.

По мере взросления герой сталкивается с тяготами войны, однако его стремление стать писателем поможет ему воспеть свой народ и его культуру. Этот путь преисполнен испытаний, но каждый этап олицетворяет важные ценности человеческой жизни.

Композиция и оформление

В спектакле используется не линейная композиция, что позволяет связать разные жизненные моменты персонажей. Юмор, любовь, дружба, суд и война переплетаются в едином потоке событий. Оформление спектакля выполнено в сдержанном и минималистичном стиле, что позволяет сосредоточиться на глубоких душевных диалогах героев и философских размышлениях автора.

Не упустите возможность увидеть этот впечатляющий спектакль, который порадует как любителей театрального искусства, так и поклонников исторических драм.

Купить билет на спектакль Долгое-долгое детство

Март
4 марта среда
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

Фотографии

Долгое-долгое детство Долгое-долгое детство Долгое-долгое детство Долгое-долгое детство Долгое-долгое детство Долгое-долгое детство

