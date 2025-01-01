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Долгий рождественский обед
Киноафиша Долгий рождественский обед

Спектакль Долгий рождественский обед

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Долгий рождественский обед» — о течении времени и угасании семейных уз

На большой сцене театра представлена постановка одной из самых известных пьес американского драматурга Торнтона Уайлдера — «Долгий рождественский обед». Это произведение не просто о Рождестве, но и о том, как неумолимо движется время, меняя судьбы людей.

Тема времени как главного героя пьесы

Торнтон Уайлдер в своем произведении мастерски передает ощущение течения времени. Оно становится не просто фоном, а полноценным участником событий. Время проходит незаметно, но неизбежно, меняя жизни героев, их взаимоотношения и восприятие мира.

Семейные традиции и угасание родовых связей

Действие пьесы разворачивается вокруг семьи, которая каждое Рождество собирается за одним столом. Праздничные обеды повторяются год за годом, но с каждым годом атмосфера меняется. На сцене проходит целая эпоха, показывая нам четыре поколения семьи: люди рождаются, живут, умирают, а время продолжает свой путь.

Печальное предсказание Уайлдера о судьбе семьи

С каждым новым Рождеством становится все более очевидным угасание семьи, ее постепенное вырождение, сменяющееся пустотой. Уайлдер показывает, как аналогичные истории разворачиваются в каждой новой семье, повторяя цикличность жизни и судьбы.

Пьеса о вечных проблемах жизни

В своей пьесе Уайлдер касается вечных вопросов, таких как преходящесть жизни, значимость семейных связей и неизбежность изменений. Его простые, но наполненные символизмом примеры заставляют задуматься о том, как мы воспринимаем время и что теряем с его течением.

В ролях
Надежда Живодерова
Татьяна Калашникова
Анна Васильева
Екатерина Рябова
Арсений Мыцык

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Долгий рождественский обед Долгий рождественский обед Долгий рождественский обед Долгий рождественский обед

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