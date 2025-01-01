Спектакль по мотивам романа Джозефины Лоуренс в Омском театре драмы

Спектакль «Долгие годы» основан на пьесе, написанной режиссёром, и вдохновлён романом Джозефины Лоуренс «Годы тянутся так долго» и фильмом «Уступи место завтрашнему дню». Это произведение рассказывает о глубоких чувствах, которые преодолевают время и возраст.

Сюжет и тематика

Режиссёр спектакля делится: «Это — история большой, настоящей, редко встречающейся любви, которую немолодые Ромео и Джульетта пронесли через всю жизнь. Для них немыслимо существование друг без друга. Сегодня эта тема особенно актуальна — отцы и дети, в силу сложившейся ситуации, поменялись местами». Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы о любви, сострадании и умении услышать и понять другого.

Информация для зрителей

Спектакль идёт с одним антрактом. Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления. Это создаёт дополнительный интерес и возможность увидеть новых талантливых актёров.

