Долгая счастливая жизнь

Спектакль Долгая счастливая жизнь

18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Долгая счастливая жизнь»: Разрушение мифа о счастье

В этом сезоне зрителей ждет уникальная постановка, основанная на культовом фильме Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», который вышел на экраны в 1966 году. Этот фильм стал первой экзистенциальной «ласточкой» советского авторского кино, в котором история одной случайной встречи рассматривается в контексте времени и места.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в городке, «похожем на все молодые города, возникшие в Сибири». Здесь, после рабочей смены, встречаются Елена и Виктор. Молодые люди чувствуют взаимный интерес, но жизнь нередко выходит за рамки идеализированного представления о «долгой и счастливой жизни».

Режиссерская интерпретация

Режиссер Елена Павлова создает свою уникальную интерпретацию этой классической истории. Она исследует природу взаимоотношений мужчины и женщины, стремясь понять, насколько миф о «долгой и счастливой жизни» реализуем в реальной жизни. Елена Павлова отмечает: «Сегодня существует много постановок киносценария «Долгая и счастливая жизнь», и у каждой — своя собственная интерпретация. Характеры Лены и Виктора можно рассматривать с разных режиссерских точек, вставая на любую сторону. Но для меня остаётся главной история о разрушении мифа «долгой и счастливой жизни», особенно в контексте пространства постсоветских установок, в котором мы все до сих пор существуем».

Интересные факты

Фильм Шпаликова стал знаковым произведением, задающим вопросы о человеческих отношениях и поисках счастья. Спектакль обещает не только погрузить зрителей в атмосферу 60-х годов, но и заставить задуматься о современных реалиях, где мифы о счастье и успехе подвергаются критике.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную постановку, которая заставит вас по-новому взглянуть на привычные представления о любви и счастье!

Расписание

В других городах

Новосибирск, 24 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 800 ₽

