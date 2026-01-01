Концерт в Доме Кино в Петербурге

Киномузыка четырех великих композиторов, юбиляров 2026 года, оживет в историческом пространстве Дома Кино — памятнике архитектуры в стиле итальянского палаццо XVI века. На одном из самых больших экранов зрители смогут увидеть любимых актеров из культовых кинофильмов Италии, Франции, Прибалтики и России.

Необычный формат

Вечер создаст неповторимую атмосферу, благодаря симфоническому оркестру, солистам оперной труппы Мариинского театра и специальному гостю — «золотому саксофону» Италии Федерико Мондельчи. Он является признанным ведущим саксофонистом современности и обладателем множества наград, включая Гран-при и золотую медаль Консерватории Бордо.

Звук и эмоции

Федерико Мондельчи исполнит мелодии Эннио Морриконе из фильмов «Профессионал», «Однажды в Америке» и «Новый кинотеатр „Парадизо“». Уникальная интерпретация произведений для саксофона создаст интимное звучание, которое гармонично соединится с мощным оркестровым сопровождением.

Вокальное искусство

Также на сцене выступят солисты оперной труппы Мариинского театра: лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Ирина Матаева (сопрано) и тенор Александр Трофимов, лауреат Международного конкурса им. Франца Легара. Они вместе с Симфоническим оркестром Государственной консерватории Санкт-Петербурга под руководством дирижера Алексея Васильева исполнят любимые песни композиторов-юбиляров.

Кинематографическая программа

В программе концерта «Долгая дорога» — музыка из таких культовых фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Земля Санникова», «Ирония судьбы», «Семнадцать мгновений весны», «Три плюс два» и многих других. Это художественно выстроенная панорама киномузыки второй половины XX века.

Уникальное событие

Такое сочетание музыки и живых выступлений редко можно услышать в одном концерте. Возможность вновь пережить эмоции от любимых фильмов через живое звучание оркестра и магию саксофона делает это событие поистине уникальным.

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организатор — Фонд ежегодного международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга», художественный руководитель — заслуженная артистка Российской Федерации Мария Сафарьянц.