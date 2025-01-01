Спектакль Документальный спектакль «Зеленая карета» и творческая встреча с режиссером Юлией Пономаренко

Погружение в мир документального театра

Приглашаем вас в уникальный мир документального театра, где каждое слово и эмоция рассказчиков подлинны. Здесь трагическое соседствует с комичным, а реальность удивляет своей непредсказуемостью. На этот раз рад сообщить о показе спектакля о детских летних каникулах «Зелёная карета».

Об авторе и проекте

Режиссером проекта является Юлия Пономаренко — опытный психолог-консультант и гештальт-терапевт. Она уже много лет работает с Мастерской театра и кино «АРТЦЕХ» под руководством Оксаны Цехович. В роли художественного руководителя Независимого театрального объединения «СПАЗМ», Юлия ставит документальные спектакли, основанные на реальных историях участников.

Спектакли, созданные под её руководством, предлагают зрителям уникальное эмоциональное переживание. Здесь непрофессиональные и профессиональные актеры рассказывают невыдуманные истории, поют, танцуют и даже играют на музыкальных инструментах. Такой подход создает атмосферу, где важен не возраст, род деятельности или национальность участников, а искренность и душевность.

После спектакля

После показа зрители получают возможность поделиться своими собственными историями, рассказывая их в микрофон. Это создает уникальную связь между актерами и аудиторией, превращая спектакль в живое общение.

Темы спектаклей

Юлия Пономаренко работает над циклом спектаклей, исследующих возрастную периодизацию жизни человека — от рождения до смерти и даже за её пределами. Участники лаборатории работают совместно, в процессе обсуждая и выбирая темы для постановок. Присоединиться к исследованию могут желающие от 18 лет.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного проекта и погрузиться в мир настоящих историй и эмоций!