Спектакль Документальный монолог «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой»

Документальный монолог о великой танцовщице

На Новой сцене Александринского театра состоится презентация и первый публичный показ нового формата – документального монолога, основанного на эксклюзивных историях из книги Вадима Верника «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой...». Это уникальное событие посвящено великой иконе российского балета.

Что такое документальный монолог?

Документальный монолог – это особый жанр, который сочетает элементы документального кино и театрального монолога. В данном формате материалом служат подлинные события, рассказанные их очевидцем и участником. Зрители смогут услышать историю от первого лица, которую представит сам Вадим Верник. Также будут показаны уникальные видеосъемки с балериной и ее окружением, а также отрывки из интервью.

Вадим Верник – автор и ведущий

Вадим Верник – известный журналист и телеведущий, автор и ведущий программ «Актерская студия Вадима Верника», «2 Верник 2», «Театральная среда Вадима Верника». Он также является автором фильмов о таких знаменитостях, как М. Плисецкая, Г. Вишневская, М. Ростропович, О. Табаков, И. Чурикова, Ю. Башмет и А. Вознесенский.

Личный опыт Вадима Верника

«Мне фантастически повезло. В 1996 году пять осенних дней я провел рядом с Майей Плисецкой в финском городке Миккели. Плисецкая гастролировала, а я снимал о ней документальный фильм. В съемках принимали участие известные личности, такие как Родион Щедрин, Белла Ахмадулина и звезды балета Николай Фадеечев и Патрик Дюпон. Однако большая часть наших разговоров осталась за кадром», – делится своими воспоминаниями Верник.

«Я читал биографическую книгу Майи Плисецкой и представлял ее как символ противостояния и вечной борьбы. Но, общаясь с ней, я понял, что она совсем не похожа на героиню своей книги. В один из дней она произнесла слова, которые меня потрясли», – добавляет автор.

Приглашаем на уникальное событие

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который позволит вам глубже узнать о жизни и творчестве Майи Плисецкой. Также будет возможность пообщаться с автором и задать ему вопросы.