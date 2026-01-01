Спектакль Доктор знает всё

Алексей Макаров, Михаил Полицеймако и Павел Майков в комедии положений со смыслом

Это не просто комедия положений, а комедия одного положения, в котором оказались герои пьесы. Простая на первый взгляд ситуация: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Но пациенты — не люди, а ангел с бесом.

Постановка задает важный вопрос: кому должен помочь доктор — им, себе или человечеству? Сложные взаимоотношения между представителями света и тьмы заставят вас смеяться или плакать, пробуждая глубинные размышления о человеческой природе.

В спектакле вас ждёт потрясающий состав актеров. На сцене выступят заслуженный артист России Алексей Макаров, Михаил Полицеймако и Павел Майков, чьи актерские работы известны широкой аудитории.