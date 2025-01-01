Концерт группы «Доктор Ватсон» в Петербурге

3 января 2026 в Доме офицеров пройдет концерт легендарной группы «Доктор Ватсон». Этот коллектив известен своими яркими и запоминающимися выступлениями, которые уже завоевали сердца миллионов зрителей.

О группе

Шоу-группа «Доктор Ватсон» имеет в своем репертуаре более 700 песен и около 100 попурри, охватывающих различные жанры. Коллектив стал обладателем миллионных тиражей проданных дисков и регулярно собирает аншлаги на самых престижных концертных площадках. Их выступления сопровождаются участием в популярных теле- и радио-передачах, а гастроли охватывают не только Россию, но и другие страны мира.

Состав группы

Тимур Миронов

Владимир Куклин

Виктор Щедров

Евгений Финадеев

Что ожидать от концерта

Каждое выступление группы «Доктор Ватсон» — это не просто концерт, а настоящий праздник, наполненный теплотой общения с зрителями, радостью и гарантией отличного настроения. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!