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Доктор Ватсон
Киноафиша Доктор Ватсон

Доктор Ватсон

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Доктор Ватсон» в Петербурге

3 января 2026 в Доме офицеров пройдет концерт легендарной группы «Доктор Ватсон». Этот коллектив известен своими яркими и запоминающимися выступлениями, которые уже завоевали сердца миллионов зрителей.

О группе

Шоу-группа «Доктор Ватсон» имеет в своем репертуаре более 700 песен и около 100 попурри, охватывающих различные жанры. Коллектив стал обладателем миллионных тиражей проданных дисков и регулярно собирает аншлаги на самых престижных концертных площадках. Их выступления сопровождаются участием в популярных теле- и радио-передачах, а гастроли охватывают не только Россию, но и другие страны мира.

Состав группы

  • Тимур Миронов
  • Владимир Куклин
  • Виктор Щедров
  • Евгений Финадеев

Что ожидать от концерта

Каждое выступление группы «Доктор Ватсон» — это не просто концерт, а настоящий праздник, наполненный теплотой общения с зрителями, радостью и гарантией отличного настроения. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 января
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 1300 ₽

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