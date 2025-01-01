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Доктор сада
Билеты от 1000₽
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Спектакль Доктор сада

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение к утраченной молодости. Спектакль Игоря Яцко по пьесе Нины Садур

Спектакль, который всколыхнет ваши эмоции, рассказывает о теме утраченной молодости, кризисе и стремлении преодолеть его. Главный вопрос, который ставит постановка: возможно ли вернуть молодость? Ответ остается открытым, подталкивая зрителя к размышлениям.

Поэтичный язык пьесы

Режиссер Игорь Яцко делится своими размышлениями: Мне хотелось найти современную пьесу. Но такую, где сохраняется нить между традициями русского театра и современностью. Он выбрал пьесу Нины Садур, которая, по его мнению, сочетает в себе поэтичность и глубокие философские смыслы.

Аллегория сада

Яцко отмечает, что язык пьесы напоминает ему Вишневый сад Антона Чехова. Сад – как аллегория человека, его жизни, его души, нуждающейся в лечении, в работе над собой. Это сравнение подчеркивает важность внутреннего роста и самосознания в нашем существовании.

Не упустите возможность

Не пропустите эту глубокую и трогательную постановку, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах жизни. Убедитесь, что вы находитесь в зале, когда curtain поднимется на этот уникальный спектакль, который соединяет традиции и современность.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Мария Зайкова
Иван Товмасян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
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Фотографии

Доктор сада Доктор сада Доктор сада Доктор сада

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