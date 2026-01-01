Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Доктор Фауст
Киноафиша Доктор Фауст

Спектакль Доктор Фауст

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Философская драма Иоганна Гёте

Спектакль Ивана Титова «Доктор Фауст», основанный на философской драме Иоганна Гете, погружает зрителя в сложную и многослойную историю великого учёного, который, стремясь к познанию и бессмертию, заключает сделку с дьяволом. Это произведение исследует вечные вопросы: что готов человек поставить на кон, чтобы достичь своих высших целей? Имеет ли гений право переступить моральные и этические границы в поисках совершенства?

Гений и мораль: путь к шедевру
Доктор Фауст — человек, поставивший на карту всё ради великого научного открытия, желая оставить след в истории. Однако его путь оказывается дорогой, полной духовных мук, компромиссов и сложных выборов. Спектакль ставит важный вопрос: можно ли оправдать амбиции человека, если ради величия приходится нарушать моральные принципы? Где проходит грань между талантом и безумием?

философская драма о цене успеха
«Доктор Фауст» Ивана Титова — это не просто спектакль о гениальном человеке, перешедшем черту. Это философская драма о том, что готов пожертвовать человек ради достижения величия, и какие последствия могут последовать за этим.

Режиссер
Иван Титов
Иван Титов
В ролях
Игорь Коняхин
Денис Аврамов
Александр Белов
Екатерина Джайн
Мария Денисова

Фотографии

Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст Доктор Фауст
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше