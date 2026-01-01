Спектакль Доктор Фауст

Доктор Фауст: кукольный фарс в двух действиях

Нижегородский театр кукол представляет кукольный фарс «Доктор Фауст», основанный на знаменитой «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло. В этом спектакле зрителям предстанут хрестоматийные персонажи, которые ведут спор о человеческом бытии, а также сталкиваются с нечистой силой.

Ключевые моменты спектакля

Вызов нечистой силы и роковое заключение контракта;

Искушение семью смертными грехами;

Борьба небесной сущности с адской;

Фрески Сикстинской капеллы и видение Прекрасной Елены.

Все это действие будет сопровождаться грандиозной и саркастической музыкой Густава Малера. Под звуки его произведений оживут картины великих мастеров, таких как Брейгель, Босх и Микеланджело.

Приглашаем вас на спектакль!

Не упустите возможность увидеть, как события развиваются на сцене кукольного театра. Эта оригинальная интерпретация классической темы обязательно привлечет внимание любителей театра и искусства.