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Доктор Айболит
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Спектакль Доктор Айболит

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О спектакле

«Доктор Айболит» — веселое приключение для всей семьи

Добрый доктор и его пушистые пациенты

Спектакль «Доктор Айболит» театра «Золотая Рыбка» — это яркое и увлекательное представление, основанное на знаменитых стихах и сказках Корнея Чуковского. Каждый ребенок знает, что Доктор Айболит не только добрый и чуткий, но и понимает язык зверей, всегда готов прийти на помощь. Если у вас есть маленький ребенок, не упустите возможность посетить этот спектакль!

Веселое и поучительное представление

Спектакль полон веселья и динамики, а также несет важный воспитательный подтекст. Герои спектакля учат детей различать добро и зло, а также знакомят с понятием милосердия. Через приключения Доктора Айболита и его друзей юные зрители узнают о самопожертвовании и преодолении трудностей ради помощи другим.

Приключения на море

В игровой форме дети помогают Айболиту спасти заболевших зверят и победить страшного разбойника Бармалея с его пиратами. Затаив дыхание, зрители переживают захватывающие моменты морского путешествия в Африку. В спектакле участвуют знаковые персонажи: Доктор Айболит, собака Авва, обезьянка Чичи, Главный Бармалей и два пирата.

Яркие персонажи и завораживающие куклы

На сцене работают шесть талантливых актёров, а также красочные куклы африканских зверей, которые добавляют ярких красок в постановку. В традициях театра «Золотая Рыбка» спектакль завершается радостным танцем героев, детей и родителей, что создает атмосферу веселья и единения.

Не пропустите этот замечательный спектакль, который оставит яркие воспоминания у всей семьи!

Купить билет на спектакль Доктор Айболит

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19 сентября суббота
11:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 400 ₽

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