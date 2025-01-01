Меню
Доктор Айболит
Киноафиша Доктор Айболит

Спектакль Доктор Айболит

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о добром докторе Айболите в Театральной долине

В Театральной Долине состоится спектакль по мотивам сказки о добром докторе Айболите, который лечит зверей и людей. Эта история перенесёт зрителей в жаркую Африку, где Айболит, вместе со своими верными друзьями — обезьяной Чичи и собакой Аввой — спасает больных обезьян и помогает всем нуждающимся.

Главные герои

Доктор Айболит — настоящий герой, которому не страшны ни вьюги, ни штормы, ни засухи, ни даже злой Бармалей. Его отвага и доброта вдохновляют не только детей, но и взрослых. На протяжении всего спектакля зрители будут наблюдать за его необыкновенными приключениями и смелыми поступками.

Интересные факты

Спектакль построен на основе знаменитой сказки Корнея Чуковского, известной уже нескольким поколениям зрителей. «Доктор Айболит» — это не просто история о добром докторе, но и урок о важности милосердия и дружбы.

Расстановка мест

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что в театре на детских спектаклях предусмотрена особая рассадка: ряды с 1 по 6 предназначены для юных зрителей, а ряды с 7 по 10 — для взрослых. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, независимо от возраста.

Приходите в Театральную Долину и станьте свидетелями захватывающих событий, полных доброты и приключений!

Январь
2 января пятница
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

Фотографии

Доктор Айболит Доктор Айболит Доктор Айболит Доктор Айболит Доктор Айболит Доктор Айболит Доктор Айболит

