Спектакль Доктор Айболит

Сказка о добром докторе на сцене омского Пятого театра

Режиссер-постановщик Денис Шибаев уверен, что разговор о бережном отношении к природе и заботе о наших меньших братьях стоит начинать с детей. Сказка о добром докторе, который спасает все живое от беды, как никогда актуальна для нашего миллионного промышленного города. Здесь расположены крупные нефтехимические и машиностроительные предприятия, и экологическая ситуация балансирует на грани катастрофы.

Спектакль приурочен к Году экологии в России и затрагивает важные темы: взаимоотношения в семье, здоровый образ жизни, взаимовыручка и умение дружить. В качестве литературной основы используется не стихотворная, а прозаическая версия сказки, что позволяет глубже понять её суть.

Музыка, танцы и приключения

Не обойдется и без музыки, танцев и радости! Спектакль обещает быть насыщенным приключениями и яркими режиссерскими находками. Постановку ведет худрук «Пятого театра» Никита Гриншпун, который известен своим оригинальным подходом к театральному искусству.

Приходите на спектакль, чтобы не только насладиться искусством, но и задуматься о важности заботы о природе и близких!