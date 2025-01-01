Спектакль Доктор Айболит

Меню
Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Алексей Климашевский
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Доктор Айболит» на новый лад. Всем известная история в кукольном исполнении на сцене ростовского театра им. Владимира Былкова

В один прекрасный вечер маленькая девочка решает притвориться больной, чтобы привлечь внимание своего папы. В ответ на её уловку отец достает куклы, и начинает разворачиваться захватывающая история о Докторе Айболите. Эта история знакома всем, и она становится основой для увлекательной игры.

Соседи на подмогу

Неожиданно к игре присоединяются Сосед и Соседка, которые с радостью вливаются в процесс. Вместе они начинают лечить бедных обезьянок, путешествовать по сказочным локациям, а также влюбляться и дружить. Весёлые песенки сопровождают их приключения, добавляя радости в этот волшебный вечер.

Интерактивность и вовлечение

Зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками представления. Это позволяет каждому почувствовать себя частью доброй сказки. Яркие планшетные куклы, красочные декорации и весёлая музыка создают атмосферу, в которой каждый может погрузиться в приключения вместе с героями.

Уроки доброты

Знаменитая сказка о Докторе Айболите учит нас важным жизненным истинам: быть добрыми, храбрыми и всегда помогать тем, кто в этом нуждается. Этот спектакль - не только развлечение, но и возможность задуматься о доброте и человечности в нашем мире.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции!

Ростов-на-Дону, 26 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽

