Догма. 25 лет

Юбилейный концерт группы «Догма» в «Бродячей Собаке»

24 апреля легендарная новосибирская рок-группа «Догма» отметит 25-летие своего творческого пути. Большой юбилейный концерт пройдет в кабаре-кафе «Бродячая Собака» и начнется в 21:00.

Четверть века - это не просто дата, это настоящая история. История песен, которые не стареют, и людей, которые однажды услышали «Догму» и остались с ней навсегда. За эти 25 лет группа прошла путь от локальных сцен до заполненных залов, делилась площадками с известными артистами и создала музыку, которая успела стать классикой.

После почти двух десятилетий бездействия в 2025 году «Догма» вновь воссоединилась и триумфально вернулась на сцену – аншлаг в «Бродячей Собаке» стал тому доказательством. Концерт 24 апреля обещает стать не просто выступлением, а встречей старых друзей.

В программе - песни из альбома «Вертиго», которые давно стали личными саундтреками для многих слушателей. Концерт также ознаменует новую главу в истории группы с новыми композициями и свежим звучанием.

Состав группы:

Константин Насыров - вокал, гитара

Таир Биттиров - гитара, бэк-вокал

Евгений Барышев - бас-гитара

Костя Трынькин - барабаны

Вячеслав Сазонов - клавишные

Не пропустите это уникальное событие: «Мы снова вместе. Мы снова - Вертиго!»