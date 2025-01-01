Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост» в Москве

Для всех, кто любит четвероногих друзей, готовится незабываемое событие! Дог-шоу «Четыре лапы» - это ежегодная веселая программа, посвященная собакам разных пород. Здесь вы сможете увидеть умных, преданных и невероятно симпатичных животных, которые, безусловно, вызывают умиление у каждого.

Увлекательная программа

В рамках шоу запланированы конкурсы для гостей и демонстрация результатов домашней дрессуры. Принять участие смогут все желающие - не упустите возможность проявить свои таланты и удивить зрителей!

Что вас ожидает?

Краткие выступления дрессировщиков и заводчиков

Номера с участием профессиональных четвероногих артистов

Показ модной одежды для питомцев и дефиле «Четыре лапы»

Кроме того, на мероприятии пройдет продажа стильных нарядов для домашних животных. Будьте готовы порадовать своих любимцев новыми аксессуарами!

Призы и развлечения

Традиционно организаторы подготовили красивые призы и увлекательные лотереи для участников и зрителей. Не забудьте поучаствовать!

Услуги и скидки

На шоу также может присутствовать ветеринарный врач, который ответит на ваши вопросы. Во время Dog-show будет работать магазин товаров для животных, где владельцы входных билетов смогут воспользоваться специальными скидками.

Приходите, любуйтесь, восхищайтесь и умиляйтесь вместе с нами на дог-шоу «Четыре лапы»!