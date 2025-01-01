Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост»
Билеты от 300₽
Киноафиша Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост»

Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост»

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Дог-шоу «Четыре лапы… и хвост» в Москве

Для всех, кто любит четвероногих друзей, готовится незабываемое событие! Дог-шоу «Четыре лапы» - это ежегодная веселая программа, посвященная собакам разных пород. Здесь вы сможете увидеть умных, преданных и невероятно симпатичных животных, которые, безусловно, вызывают умиление у каждого.

Увлекательная программа

В рамках шоу запланированы конкурсы для гостей и демонстрация результатов домашней дрессуры. Принять участие смогут все желающие - не упустите возможность проявить свои таланты и удивить зрителей!

Что вас ожидает?

  • Краткие выступления дрессировщиков и заводчиков
  • Номера с участием профессиональных четвероногих артистов
  • Показ модной одежды для питомцев и дефиле «Четыре лапы»

Кроме того, на мероприятии пройдет продажа стильных нарядов для домашних животных. Будьте готовы порадовать своих любимцев новыми аксессуарами!

Призы и развлечения

Традиционно организаторы подготовили красивые призы и увлекательные лотереи для участников и зрителей. Не забудьте поучаствовать!

Услуги и скидки

На шоу также может присутствовать ветеринарный врач, который ответит на ваши вопросы. Во время Dog-show будет работать магазин товаров для животных, где владельцы входных билетов смогут воспользоваться специальными скидками.

Приходите, любуйтесь, восхищайтесь и умиляйтесь вместе с нами на дог-шоу «Четыре лапы»!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
14:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
26 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
18 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Art+
16+
Живопись Авангард Современное искусство
Art+
28 августа в 21:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше