Для всех, кто любит четвероногих друзей, готовится незабываемое событие! Дог-шоу «Четыре лапы» - это ежегодная веселая программа, посвященная собакам разных пород. Здесь вы сможете увидеть умных, преданных и невероятно симпатичных животных, которые, безусловно, вызывают умиление у каждого.
В рамках шоу запланированы конкурсы для гостей и демонстрация результатов домашней дрессуры. Принять участие смогут все желающие - не упустите возможность проявить свои таланты и удивить зрителей!
Кроме того, на мероприятии пройдет продажа стильных нарядов для домашних животных. Будьте готовы порадовать своих любимцев новыми аксессуарами!
Традиционно организаторы подготовили красивые призы и увлекательные лотереи для участников и зрителей. Не забудьте поучаствовать!
На шоу также может присутствовать ветеринарный врач, который ответит на ваши вопросы. Во время Dog-show будет работать магазин товаров для животных, где владельцы входных билетов смогут воспользоваться специальными скидками.
Приходите, любуйтесь, восхищайтесь и умиляйтесь вместе с нами на дог-шоу «Четыре лапы»!