Спектакль Дочкины папы

Дочкины папы
12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Семейная комедия «Дочкины папы»

Добрая и смешная история, которую приятно смотреть всей семьёй. Один неожиданный поступок запускает цепочку удивительных событий, полных юмора, трогательных моментов и узнаваемых семейных ситуаций. Когда прошлое вдруг напоминает о себе, каждый герой оказывается перед выбором — и делает его по-своему.

На сцене — яркие характеры, тонкий юмор и тёплая атмосфера, в которой легко узнать себя и своих близких. Этот спектакль напоминает о простых, но важных вещах: семье, заботе и умении слышать друг друга. Комедия от известного сценариста Олега Антонова — автора «Сироты Казанской» — подарит лёгкий вечер, искренний смех и отличное настроение для зрителей всех поколений.

Актерский состав

  • Владимир Долинский
  • Ольга Лифенцова
  • Сергей Рудзевич
  • Александр Семчев
  • Анатолий Васильев
  • Сергей Степин

Не пропустите возможность собрать всю семью и провести время вместе за просмотром этой увлекательной комедии!

