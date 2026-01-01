Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дочки-матери
Киноафиша Дочки-матери

Спектакль Дочки-матери

Постановка
ТриЧетыре 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Путешествие в мир материнства и детства

Каждая девочка мечтает быть мамой – заботливой, красивой и взрослой. Она угощает всех чаем, кормит кашей и укладывает спать. Эта мечта начинает формироваться с самой первой игры – «Дочки-матери», знакомой каждому с детства. Но что на самом деле означает быть мамой? Каково это – быть ребёнком? Давайте разберёмся в этих вопросах вместе!

Игра, ставшая реальностью

Спектакль «Мама» поднимает важные темы материнства и детства, заставляя задуматься о том, насколько сложными могут быть отношения между поколениями. Правила игры просты и ясны, но так ли легко найти общий язык с теми, кто вне нашей игры?

Тема, актуальная для каждого

Спектакль затрагивает универсальные темы, знакомые каждому из нас. Он исследует динамику отношений, открывая перед зрителем непростые вопросы о любви, заботе и понимании. Как мы воспринимаем роли матерей и детей? Что происходит, когда эти роли переплетаются?

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать настоящим открытием для зрителей всех возрастов. «Мама» – это не просто игра, это путь к пониманию себя и своих близких. Приходите и откройте для себя мир, полный эмоций, мыслей и чувств!

Режиссер
Кирилл Смирнов
В ролях
Арина Юдинцева
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше