Новая постановка в Александринском театре: «Дочки-матери»

На Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля режиссера Кирилла Сбитнева по пьесе Ирады Берг из сборника «Другой сценарий». В этой трогательной истории исследуются сложные отношения между матерью и взрослой дочерью, заставляющие зрителей задуматься о своём жизненном пути.

Сюжет и тематика

Пьеса «Дочки-матери» затрагивает глубокие вопросы семейной динамики. Дочь уверена, что лучше понимает жизнь, она посещает психолога, бросает учёбу и работает официанткой, при этом танцуя в кабаре. Мать же смирилась с обстоятельствами: после смерти мужа и утраты радости в преподавании, её жизнь кажется однообразной и безысходной.

Однако неожиданная встреча меняет всё. Режиссер помещает героинь в пустой кинотеатр, символизируя пустоту будущего. Это пространство, которое традиционно насыщено эмоциями и переживаниями, является на этот раз пустым, но открывает новые возможности для осознания.

Творческий состав

В спектакле задействованы талантливые артисты: Павел Табаков, Ольга Белинская и Анна Пожидаева. Команда постановщиков представляет собой интернациональный ансамбль: художник-постановщик Родион Пашин, художник по свету Игорь Фомин, хореограф Надежда Коханова, композитор Макс Винер и контрабасист Григорий Воскобойников. Визуальные элементы дополняет видеохудожник Мария Варахалина и оператор-постановщик Александра Спирина.

Режиссер и драматург

Кирилл Сбитнев, известный своими экспериментальными работами, окончил СПбГАТИ в 2007 году и зарекомендовал себя в таких театрах, как Театр Наций и Национальный театр Карелии. Ирада Берг — выдающаяся писательница и продюсер, чьи работы охватывают разнообразные проекты и жанры, включая сценарий к фильму, удостоенному наград на Венецианском кинофестивале.

Постановка обещает стать ярким событием для всех ценителей театрального искусства, заинтересованных в исследовании человеческой натуры и сложных семейных отношений.