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Дочери Павлова
Киноафиша Дочери Павлова

Спектакль Дочери Павлова

16+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Притча в духе Петербурга

«Дочери Павлова» — современная притча о том, как одиночество может быть необязательным. Судьбы трех женщин разного возраста пересекаются в сердце современного Петербурга, напоминая о вечной истине: «человеку нужен человек».

Сюжет

В центре внимания — три героини, чьи жизни, на первый взгляд, ничем не связаны. Однако водоворот случайностей приводит их к неожиданным встречам, заставляя задуматься о том, как мгновения могут изменить наши судьбы.

Темы и атмосфера

Спектакль пронизан музыкой, светом и любовью. Внутренние переживания персонажей раскрываются в полной мере, подчеркивая контрасты между городским одиночеством и желанием близости. Многослойная атмосфера соединяет интимные диалоги с общим ритмом мегаполиса, создавая уникальное ощущение жизни в большом городе.

Приходите на спектакль, чтобы погрузиться в мир эмоциональных переживаний и неожиданных поворотов судьбы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Дочери Павлова Дочери Павлова Дочери Павлова Дочери Павлова Дочери Павлова Дочери Павлова Дочери Павлова

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