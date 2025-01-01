Дочь полка

Комическая опера Гаэтано Доницетти в концертном исполнении

Театральные зрители, у нас для вас замечательная новость! В ближайшее время состоится концертное исполнение комической оперы Гаэтано Доницетти, которая будет представлена на французском языке с синхронными титрами на русском. Действие этой увлекательной истории разворачивается в живописном Тироле в 1805 году.

Сюжет первого действия

В первой сцене маркиза де Беркенфильд и её управляющий Гортензио возвращаются в замок, укрываясь от наступления наполеоновских войск в тирольской деревушке. Гремящие залпы орудий заставляют местных жителей молить о защите Мадонну. Гортензио пытается успокоить маркизу, но вскоре все жители деревни объединяются в молитве, превращая её в мужественный гимн.

Крестьянин сообщает, что французы покинули горы, и опасность миновала. Маркиза, недовольная войной, выражает свои чувства в колких куплетах о французах, которых считает шайкой разбойников. Когда тирольцы и маркиза ликуют, на сцене появляются французские гренадеры, среди которых маркитантка Мари, ставшая гордостью полка.

Мари узнаёт в схваченном шпионе человека, который спас её от падения в пропасть. Влюблённый в неё тиролец Тонио появляется на сцене и просит о пощаде для шпиона. Перемирие скрепляется тостами, и Мари запевает заздравные куплеты. Однако, её обещание выйти замуж только за солдата своего полка ставит Тонио в затруднительное положение.

Сюжет второго действия

Год спустя действие переносится в замок Беркенфильд. Маркиза надеется, что её племянница Мари станет благовоспитанной девушкой и выйдет замуж за сына герцогини де Кракенторп. Однако, Мари, разучивая сентиментальный романс, возвращается к любимой солдатской песне. Внезапно в замок приближается гренадерский полк, и среди солдат оказывается Тонио, который теперь офицер.

Мари и Тонио радуются встрече и просят Сюльписа, который теперь служит дворецким, помочь им. Но маркиза решительно против их союза. Оставшись наедине с Сюльписом, она признаётся, что Мари на самом деле её дочь. В это время в замок прибывает герцогиня, готовая подписать брачный контракт, но Тонио шокирует её рассказом о прошлом Мари.

Оскорблённые аристократы покидают замок, и маркиза, осознав всю правду, благословляет влюблённых. Все присутствующие поднимают тост за Францию и празднуют возвращение дочери полка.

Интересные факты

Комическая опера Доницетти, известная своим остроумием и яркими персонажами, была написана в 1840 году и до сих пор остаётся популярной на сценах всего мира. Музыка оперы наполнена ритмичными мелодиями, которые легко запоминаются, а сюжет затрагивает важные темы любви, чести и семейных уз.