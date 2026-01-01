Постановка, состоявшаяся в 1862 году, стала одной из самых масштабных и роскошных в истории балета. «Дочь фараона» предлагает зрителям четырехактное действие с огромным числом персонажей, что требует множества костюмов и восьми смен декораций. Не обошлось и без изобретательных сценических эффектов, среди которых можно встретить двух верблюдов в натуральную величину, льва и даже рой пчел. Все это создает экзотический антураж, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.
Хореограф Мариус Петипа проявил всю свою творческую силу, предложив разнообразные танцы, что стало возможным благодаря либретто, составленному совместно с французским драматургом Сен-Жоржем. Сюжет балета рассказывает о сне, в котором оживает мумия, и ее любовные приключения разворачиваются у подножия пирамид и под водами Нила. Как и многие балеты той эпохи, «Дочь фараона» не претендует на катарсис, но удивляет и радует зрителей виртуозностью танцев и выразительной пантомимой.
Спектакль продержался на сцене целых шестьдесят шесть лет, регулярно собирая аншлаги. Успех «Дочери фараона» принес Мариусу Петипа не только признание, но и должность балетмейстера императорских театров. Для многих артистов этот спектакль стал одним из самых любимых в репертуаре.
В начале XX века хореографический текст был записан, и сегодня сохранившиеся листы с символами, описывающими движения, а также словесные комментарии очевидцев, служат основным источником знаний о танцах этого легендарного балета. Эскизы дореволюционной постановки стали залогом роскоши новой сценографии, и зрители смогут насладиться этим великолепием вновь.