Возрождение легенды: «Дочь фараона» на Мариинской сцене

Постановка, состоявшаяся в 1862 году, стала одной из самых масштабных и роскошных в истории балета. «Дочь фараона» предлагает зрителям четырехактное действие с огромным числом персонажей, что требует множества костюмов и восьми смен декораций. Не обошлось и без изобретательных сценических эффектов, среди которых можно встретить двух верблюдов в натуральную величину, льва и даже рой пчел. Все это создает экзотический антураж, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Хореография и сюжет

Хореограф Мариус Петипа проявил всю свою творческую силу, предложив разнообразные танцы, что стало возможным благодаря либретто, составленному совместно с французским драматургом Сен-Жоржем. Сюжет балета рассказывает о сне, в котором оживает мумия, и ее любовные приключения разворачиваются у подножия пирамид и под водами Нила. Как и многие балеты той эпохи, «Дочь фараона» не претендует на катарсис, но удивляет и радует зрителей виртуозностью танцев и выразительной пантомимой.

Долговечность успеха

Спектакль продержался на сцене целых шестьдесят шесть лет, регулярно собирая аншлаги. Успех «Дочери фараона» принес Мариусу Петипа не только признание, но и должность балетмейстера императорских театров. Для многих артистов этот спектакль стал одним из самых любимых в репертуаре.

Наследие и сохранение

В начале XX века хореографический текст был записан, и сегодня сохранившиеся листы с символами, описывающими движения, а также словесные комментарии очевидцев, служат основным источником знаний о танцах этого легендарного балета. Эскизы дореволюционной постановки стали залогом роскоши новой сценографии, и зрители смогут насладиться этим великолепием вновь.