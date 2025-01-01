Спектакль Добрый властитель Быков

Мир глазами ребёнка: спектакль о поисках счастья

Новый спектакль «Шалома» для всей семьи переносит зрителей в удивительный мир 9-летнего Томаса, который растёт в непростое время и в трудной семье. Несмотря на все сложности, Томас остаётся живым, любознательным и наивно искренним ребёнком. Он сталкивается с ужасами внешнего мира, но воспринимает их через призму детской простоты и беззащитности. Спектакль рассказывает историю открытия мира и попытки найти счастье, несмотря на жизненные трудности.

Драйв и юмор в серьёзных темах

Постановка, осуществлённая выпускниками Мастерской В.А. Рыжакова в сотрудничестве с режиссёром Сашей Золотовицким, наполнена энергией, яркими актёрскими работами и честным юмором. Трудные темы раскрываются в спектакле с такой искренностью и юмором, что зрители могут увидеть их под новым углом, а также почувствовать теплоту и оптимизм, который помогает детям пережить даже самые тяжёлые моменты.