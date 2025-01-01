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Добрый властитель Быков
Билеты от 2300₽
Киноафиша Добрый властитель Быков

Спектакль Добрый властитель Быков

Постановка
Шалом 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Мир глазами ребёнка: спектакль о поисках счастья

Новый спектакль «Шалома» для всей семьи переносит зрителей в удивительный мир 9-летнего Томаса, который растёт в непростое время и в трудной семье. Несмотря на все сложности, Томас остаётся живым, любознательным и наивно искренним ребёнком. Он сталкивается с ужасами внешнего мира, но воспринимает их через призму детской простоты и беззащитности. Спектакль рассказывает историю открытия мира и попытки найти счастье, несмотря на жизненные трудности.

Драйв и юмор в серьёзных темах
Постановка, осуществлённая выпускниками Мастерской В.А. Рыжакова в сотрудничестве с режиссёром Сашей Золотовицким, наполнена энергией, яркими актёрскими работами и честным юмором. Трудные темы раскрываются в спектакле с такой искренностью и юмором, что зрители могут увидеть их под новым углом, а также почувствовать теплоту и оптимизм, который помогает детям пережить даже самые тяжёлые моменты.

Режиссер
Александр Золотовицкий
В ролях
Константин Фридовский
Евгения Мугайских
Тимофей Бенедиктов
Александра Ахметзянова
Дарья Дмитриева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
19:00 от 2300 ₽

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