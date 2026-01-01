Концерт в поддержку Сашеньки Гаврилюка

В Новосибирской филармонии (Камерный зал) состоится благотворительный концерт, на котором выступят талантливые музыканты и коллективы, чтобы поддержать маленького Сашеньку Гаврилюка. Все средства от концерта будут направлены на его реабилитацию, что поможет закрепить результаты после операций.

Участники мероприятия

Герман Уколов (фортепиано)

Ансамбль «Маркелловы голоса»

Фольклорный ансамбль «Рождество»

Ансамбль ранней музыки Insula Magica

Вокальный ансамбль Павла Шаромова

Анна Вараксина (сопрано)

О главном герое

Концерт станет самым добрым и тёплым вечером, главным героем которого будет Сашенька — маленький, но очень сильный человек. Ему скоро исполнится три года, и он мечтает играть, бегать и прыгать, как его сверстники. Но сначала ему нужно уверенно встать на ножки. Артисты и сотрудники филармонии с трепетом относятся к этой мечте и хотят помочь ей осуществиться.

Цель концерта

Собравшись всей филармонической семьёй, мы решили провести этот концерт, чтобы поддержать Сашеньку. Средства, полученные от продажи билетов на «Добрый вечер», будут направлены на реабилитацию. Мальчик перенёс несколько операций, и они значительно помогли ему, но сейчас особенно важно закрепить эти результаты.

Приглашение

Мы приглашаем вас стать частью этого важного события и вместе помочь нашему юному другу. Обещаем, что концерт, в котором выступят ведущие артистические коллективы филармонии, принесёт вам удовольствие. Мы исполним самые лучшие номера, которые любим как мы, так и вы, наши верные слушатели.