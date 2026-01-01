Добрый Шубин: шахтёрская легенда на сцене Новосибирского кукольного театра

Горловский театр кукол представляет спектакль "Добрый Шубин", который станет частью конкурсной программы IV Международного фестиваля театров кукол "Перекресток". Эта постановка погрузит зрителей в уникальную атмосферу Донбасса — края сильных мужчин, красивых женщин и душистого лета.

Сюжет спектакля

История рассказывает о молодом шахтёре Никите Шубине, который, пережив трагическую гибель, возвращается, чтобы спасти свою возлюбленную Вареньку. Легенда о "Добром Шубине" олицетворяет дух шахтёрского народа и его неиссякаемую силу.

Для зрителей

Спектакль подходит для детей старше 8 лет и предназначен для семейного просмотра. Он создан с учетом интересов юных зрителей и их родителей.

О театре

Горловский городской театр кукол был основан в 2001 году по инициативе жителей Горловки. В этом году театр отмечает свой 25-летний юбилей, что делает постановку "Добрый Шубин" особенно важной для его истории. В юбилейном году театр успешно провёл гастрольный тур по Золотому кольцу России, где также представили эту премьеру.

За годы своего существования Горловский театр кукол успел гастролировать в таких регионах, как Кузбасс, Якутия и Амурская область. В рамках национального проекта "Культура" театр получил новое оборудование и активно сотрудничает с двумя ведущими театрами страны, включая Театр кукол имени С.В. Образцова.