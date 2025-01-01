Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добрый джинн Зу
Киноафиша Добрый джинн Зу

Спектакль Добрый джинн Зу

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 0+
Режиссер Елена Трещинская
Продолжительность 35 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Добрый джинн Зу» — волшебство для самых маленьких от Театра Елены Камбуровой

Приглашаем вас на незабываемое театральное путешествие в мир индийских народных сказок! Спектакль «Добрый джинн Зу» создан специально для самых маленьких зрителей и подарит им массу положительных эмоций.

Сюжет и атмосфера

Малыши окажутся в волшебном саду индийской цветочницы Хати. Она шьёт кукол и сочиняет сказки для своих юных гостей. Это красочное зрелище наполнено удивительными элементами: слон-сундук, обшитый золотой тесьмой, расписной шкафчик с куклами-гостями и пёстрые цветы в горшках. В воздухе витает журчание ручейка, а кукол радуют глаз роскошные индийские костюмы.

Музыка и танцы

Спектакль насыщен музыкой, превращениями и танцами, которые объединяют кукол и детей. Каждый момент наполнен весельем и радостью, что делает представление поистине незабываемым.

Угощение для зрителей

Кроме визуальных и музыкальных удовольствий, маленькие зрители смогут насладиться угощением — свежим печеньем, которое добавит веселья в атмосферу праздника.

Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемые впечатления от спектакля «Добрый джинн Зу»! Это шоу — идеальный способ провести время с семьёй и погрузиться в магический мир индийских сказок.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше