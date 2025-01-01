Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Добрый человек из Сычуани
Билеты от 950₽
Киноафиша Добрый человек из Сычуани

Спектакль Добрый человек из Сычуани

16+
Возраст 16+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Драма по Брехту о том, как остаться человеком в сложных обстоятельствах 

«Ваш мир жесток! Слишком много нужды. Слишком много отчаяния. Протягиваешь руку бедняку, а он вырывает ее. Помогаешь пропащему человеку — и пропадаешь сам. Наверное, есть какая-то фальшь в вашем мире». Эти слова Бертольта Брехта из 1941 года продолжают звучать актуально, особенно в условиях современности.

Действие спектакля разворачивается в провинции Сычуань, где три Бога спускаются на землю с надеждой найти хоть одного доброго человека. Их поиски приводят к девушке по имени Шен Де, чья жизнь кардинально меняется, когда она осознает, что между добром и злом существует тонкая грань.

История о выживании и доброте

Шен Де — это персонаж, который олицетворяет стойкость духа. Она вынуждена учиться выживать в городе, где царит дым равнодушия и предательства. Спектакль исследует глубокие философские вопросы, поднимая темы человечности и моральных выборов.

Уникальное сочетание жанров

В этой экспериментальной постановке сочетаются авторские зонги, музыкальные номера, монологи на немецком языке и элементы стендапа. Нео-китайский стиль драмы добавляет спектаклю особую атмосферу, заставляя зрителей задуматься о том, как сохранить свою человечность в самых сложных условиях.

Не пропустите возможность увидеть этот пронзительный и глубокий спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важнейших аспектах человеческого бытия.

В ролях
Светлана Выдрина
Валерия Митюрёва
Максим Сургутсков
Наталья Овсянникова
Анастасия Островская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 950 ₽

Фотографии

Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани Добрый человек из Сычуани

В ближайшие дни

Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
16 ноября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Гроза
12+
Драма
Гроза
23 ноября в 19:00 Дворец на Яузе
от 500 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
25 сентября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше