Спектакль Добрый человек из Сезуана

«Мир брошенных богов» от театра драмы имени Горького

В Краснодарском театре драмы имени Горького состоится спектакль по пьесе Бертольта Брехта, созданный в сотрудничестве с Рут Берлау и Маргарет Штеффин. В центре истории — боги, решившие проверить, есть ли на земле добрый человек.

Несчастная Шен Де из Сычуани, вынужденная торговать собственным телом, оказывается единственным человеком, согласившимся приютить богов. За это ей предоставляется шанс на новую жизнь. Но как ей остаться доброй в мире, где доброта воспринимается как слабость, и даже любимый считает её доброту недостатком? В сложной ситуации Шен Де может помочь только её двоюродный брат Шой Да — жестокий и беспощадный персонаж.

Режиссёр и философия Брехта

Режиссёр Надя Кубайлат говорит о значении драматургии Брехта для себя: «Я выросла на его текстах и театральных принципах. Брехт очень современен. Да, он неудобен, неспокоен, дерзок и может быть даже возмутителен. Не торопитесь негодовать и отчаиваться. Придя на Брехта, не ждите заботы и учтивости. Это мир, где «клиент всегда не прав». Здесь царит честность, откровенность и прямолинейность, а также глубокое переживание за судьбу человека».

Участие в проекте

Спектакль также участвует в проекте Пушкинская карта и в настоящее время находится на модерации сайта ПроКультура.

Премьера состоится 10 июля 2026 года. Не упустите возможность увидеть неординарную интерпретацию классического произведения!