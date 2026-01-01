Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добрый человек из Сезуана
Киноафиша Добрый человек из Сезуана

Спектакль Добрый человек из Сезуана

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Возраст 18+

О спектакле

«Мир брошенных богов» от театра драмы имени Горького

В Краснодарском театре драмы имени Горького состоится спектакль по пьесе Бертольта Брехта, созданный в сотрудничестве с Рут Берлау и Маргарет Штеффин. В центре истории — боги, решившие проверить, есть ли на земле добрый человек.

Несчастная Шен Де из Сычуани, вынужденная торговать собственным телом, оказывается единственным человеком, согласившимся приютить богов. За это ей предоставляется шанс на новую жизнь. Но как ей остаться доброй в мире, где доброта воспринимается как слабость, и даже любимый считает её доброту недостатком? В сложной ситуации Шен Де может помочь только её двоюродный брат Шой Да — жестокий и беспощадный персонаж.

Режиссёр и философия Брехта

Режиссёр Надя Кубайлат говорит о значении драматургии Брехта для себя: «Я выросла на его текстах и театральных принципах. Брехт очень современен. Да, он неудобен, неспокоен, дерзок и может быть даже возмутителен. Не торопитесь негодовать и отчаиваться. Придя на Брехта, не ждите заботы и учтивости. Это мир, где «клиент всегда не прав». Здесь царит честность, откровенность и прямолинейность, а также глубокое переживание за судьбу человека».

Участие в проекте

Спектакль также участвует в проекте Пушкинская карта и в настоящее время находится на модерации сайта ПроКультура.

Премьера состоится 10 июля 2026 года. Не упустите возможность увидеть неординарную интерпретацию классического произведения!

Купить билет на спектакль Добрый человек из Сезуана

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
2 октября пятница
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 700 ₽
3 октября суббота
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110

В ближайшие дни

Царевна-лягушка
0+
Детский Музыка

Царевна-лягушка

16 августа в 11:00 Филармония им. Пономаренко
от 300 ₽
Обыкновенное чудо
12+
Мюзикл

Обыкновенное чудо

3 октября в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Из жизни ископаемых
18+
Драма

Из жизни ископаемых

29 августа в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше