Добрый барин
Билеты от 1000₽
Добрый барин

Спектакль Добрый барин

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новая постановка комедии Островского «Добрый барин»

Комедия Александра Николаевича Островского «Добрый барин» возвращается на сцену в новом прочтении. Это искрометное произведение наполнено живыми характерами и острыми диалогами, что делает его настоящим праздником для всех любителей русской драматургии.

Сюжет и персонажи

Островский, мастерски описывающий нравы своего времени, создает яркую картину жизни эксцентричного помещика. Главный герой оказывается в сложной ситуации, где его простота сталкивается с украдкой замыслом ближайшего друга. Примечательно, что успешность авантюры во многом зависит от преданных слуг – очаровательной Дуняши и скромного повара Аркаши. Эти персонажи добавляют комедии неподдельного шарма и юмора.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступает Илья Бледный, который привнес в постановку свежий взгляд на классическое произведение. В ролях участвуют такие актеры как Николай Добрынин и Вадим Андреев, Павел Трубинер и Илья Бледный, Софья Зайка, Алексей Демидов, Михаил Маликов и Григорий Сиятвинда. Каждый из них вносит свою уникальную энергию в танец жизни помещика и его окружения.

Почему стоит посетить спектакль?

«Добрый барин» – это не просто комедия, это возможность насладиться блестящим юмором и харизматичными персонажами. Постановка привлекает внимание не только богатством языка великого драматурга, но и актуальностью тем, которая затрагивает социальные и человеческие отношения. Воспользуйтесь шансом увидеть эту удивительную работу на сцене!

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Софья Зайка
Софья Зайка
Михаил Маликов
Михаил Маликов
Вадим Андреев
Вадим Андреев

Купить билет на спектакль Добрый барин

Помощь с билетами
Апрель
16 апреля четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 700 ₽

Фотографии

Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин Добрый барин

