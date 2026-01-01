Музыка, которая воплощает воспоминания

Приглашаем вас на вечер ностальгии, эмоций и легендарной музыки на концерте Tynda Music «Добрые песни Старого кино». Этот концерт предлагает уникальную возможность насладиться мелодиями, которые стали своеобразными мостами в наше прошлое.

Под звуки бессмертных композиций советского кино мы вспомним истории, тронувшие миллионы сердец. От душевных лирических баллад до мощных гимнов целых поколений — музыка из культовых фильмов зазвучит в живом исполнении, наполняя зал неповторимой атмосферой.

Песни из нашего детства

Каждая песня станет напоминанием о искренности и настоящих чувствах, которые были характерны для прошлых эпох. Эти мелодии, звучавшие на экранах наших бабушек, дедушек и родителей, продолжают вызывать отклик в наших сердцах и сегодня.

Важно знать

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу. Дети до 5 лет в зал не допускаются. Для детей от 5 лет необходимо приобретение билетов.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе пережить трогательные моменты, наполненные музыкой, ставшей частью нашей истории.