Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добрые песни Старого кино
Киноафиша Добрые песни Старого кино

Добрые песни Старого кино

О концерте

Музыка, которая воплощает воспоминания

Приглашаем вас на вечер ностальгии, эмоций и легендарной музыки на концерте Tynda Music «Добрые песни Старого кино». Этот концерт предлагает уникальную возможность насладиться мелодиями, которые стали своеобразными мостами в наше прошлое.

Под звуки бессмертных композиций советского кино мы вспомним истории, тронувшие миллионы сердец. От душевных лирических баллад до мощных гимнов целых поколений — музыка из культовых фильмов зазвучит в живом исполнении, наполняя зал неповторимой атмосферой.

Песни из нашего детства

Каждая песня станет напоминанием о искренности и настоящих чувствах, которые были характерны для прошлых эпох. Эти мелодии, звучавшие на экранах наших бабушек, дедушек и родителей, продолжают вызывать отклик в наших сердцах и сегодня.

Важно знать

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу. Дети до 5 лет в зал не допускаются. Для детей от 5 лет необходимо приобретение билетов.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе пережить трогательные моменты, наполненные музыкой, ставшей частью нашей истории.

Купить билет на концерт Добрые песни Старого кино

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Deep Purple в Алматы
Рок Тяжелый рок
Deep Purple в Алматы
22 апреля в 20:00 Almaty Arena
от 37000 ₽
МузАРТ в Алматы
Эстрада
МузАРТ в Алматы
21 марта в 16:00 Дворец Республики
Билеты
Қуандық Рахым Алматыда
Эстрада Поп
Қуандық Рахым Алматыда
9 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше