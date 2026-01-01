Спектакль Добрые истории

Новый вечер откровений с Дарьей Емельяновой

Приглашаем вас на особенный вечер, где мужские откровения зазвучат по-новому. Актриса Дарья Емельянова прочитает истории Славы Сэ — трогательные, ироничные и до боли честные зарисовки о жизни мужчины после развода.

Неожиданный ракурс

Женское прочтение придаст мужской исповеди новые грани и эмоции.

Лёгкость и глубина

Фирменный стиль Славы Сэ проявляется в самоиронии, житейской мудрости и смешных моментах, знакомых каждому.

Камерная атмосфера

Кажется, будто вы слушаете доверительный рассказ старого друга за чашкой кофе.

Этот вечер станет экспериментом, в котором пересекутся мужской и женский взгляды на жизнь, любовь и одиночество. Приходите, чтобы услышать знакомые истории в новом свете!