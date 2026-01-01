Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добрые истории
Киноафиша Добрые истории

Спектакль Добрые истории

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новый вечер откровений с Дарьей Емельяновой

Приглашаем вас на особенный вечер, где мужские откровения зазвучат по-новому. Актриса Дарья Емельянова прочитает истории Славы Сэ — трогательные, ироничные и до боли честные зарисовки о жизни мужчины после развода.

Неожиданный ракурс

Женское прочтение придаст мужской исповеди новые грани и эмоции.

Лёгкость и глубина

Фирменный стиль Славы Сэ проявляется в самоиронии, житейской мудрости и смешных моментах, знакомых каждому.

Камерная атмосфера

Кажется, будто вы слушаете доверительный рассказ старого друга за чашкой кофе.

Этот вечер станет экспериментом, в котором пересекутся мужской и женский взгляды на жизнь, любовь и одиночество. Приходите, чтобы услышать знакомые истории в новом свете!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше