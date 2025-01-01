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Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
Киноафиша Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!

Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Выставка-погружение в мир Хаяо Миядзаки на территории Культурного квартала «Брусницын»

Приглашаем вас на уникальную выставку, посвященную творчеству легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его анимационные фильмы, такие как «Мой сосед – Тоторо» и «Унесенные призраками», известны и любимы зрителями по всему миру. На выставке вы сможете насладиться волшебными декорациями и встретиться с любимыми героями из шедевров студии Ghibli!

Интерактивные зоны и волшебные декорации

Выставка предлагает не только визуальное наслаждение, но и интерактивные зоны, где каждый сможет стать частью анимационного мира. Это идеальное место для поклонников творчества Хаяо Миядзаки, мечтающих оказаться внутри своих любимых мультфильмов, а также для всех, кто ищет новые необычные впечатления и вдохновение в искусстве и анимации.

Эмоциональный опыт для всех

Наши выставки уже посетили тысячи людей, и 98% гостей отмечают уникальность и эмоциональность полученного опыта. Основанные на культовых произведениях, они собирают множество положительных отзывов и становятся главными событиями сезона. Мы создаем незабываемый формат, который ценят и взрослые, и дети!

Откройте новые горизонты восприятия

Погрузитесь в атмосферу японской анимации и ощутите дух настоящего искусства. Перенеситесь в сказку, созданную величайшим мастером, и откройте для себя, как виртуальные миры обогащают нашу реальность. Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 490 ₽ 13:00 от 490 ₽ 14:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 16:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽ 18:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽

В ближайшие дни

404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк
6+
Новые медиа Современное искусство Инсталляция
404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк
23 июля в 13:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
от 300 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
11 сентября в 21:00 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
29 июля в 14:00 Манеж
Билеты
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