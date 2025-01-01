Выставка-погружение в мир Хаяо Миядзаки на территории Культурного квартала «Брусницын»

Приглашаем вас на уникальную выставку, посвященную творчеству легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Его анимационные фильмы, такие как «Мой сосед – Тоторо» и «Унесенные призраками», известны и любимы зрителями по всему миру. На выставке вы сможете насладиться волшебными декорациями и встретиться с любимыми героями из шедевров студии Ghibli!

Интерактивные зоны и волшебные декорации

Выставка предлагает не только визуальное наслаждение, но и интерактивные зоны, где каждый сможет стать частью анимационного мира. Это идеальное место для поклонников творчества Хаяо Миядзаки, мечтающих оказаться внутри своих любимых мультфильмов, а также для всех, кто ищет новые необычные впечатления и вдохновение в искусстве и анимации.

Эмоциональный опыт для всех

Наши выставки уже посетили тысячи людей, и 98% гостей отмечают уникальность и эмоциональность полученного опыта. Основанные на культовых произведениях, они собирают множество положительных отзывов и становятся главными событиями сезона. Мы создаем незабываемый формат, который ценят и взрослые, и дети!

Откройте новые горизонты восприятия

Погрузитесь в атмосферу японской анимации и ощутите дух настоящего искусства. Перенеситесь в сказку, созданную величайшим мастером, и откройте для себя, как виртуальные миры обогащают нашу реальность. Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия!