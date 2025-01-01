Добрая сказка. Лесная сказка

Меню
Удивительные поэтические сказки протоиерея Артемия Владимирова способны тронуть сердца не только детей, но и взрослых. Мудрость пастыря сочетается в них с радостным, светлым, подчас наивным мироощущением. Стихотворные строки так и просятся, чтобы их пропеть.

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» совместно с отцом Артемием предлагает зрителям уникальную музыкально-поэтическую композицию. В программу войдут две литературные фантазии отца Артемия: «Сказка о Красной Шапочке» (вариант «Добрая сказка») и «Сказка о Козявочке» (также известная как «Лесная сказка»).

Музыкальное воплощение поэзии

Музыкальная интерпретация поэзии Батюшки была создана композитором Антоном Висковым и основана на традициях отечественного сказочного мюзикла. Все персонажи получат свои яркие песенные характеристики, что сделает выступление особенно выразительным.

Участники концерта

В роли ведущего концерта выступит протоиерей Артемий Владимиров, а партию фортепиано исполнит сам Антон Висков. Вокальные партии исполнят солисты ансамбля «Благовест». Это будет незабываемое музыкальное событие, полное доброты и волшебства.

Приходите насладиться магией сказки и музыки!

28 сентября
Рахманиновский зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 11
14:00 от 1200 ₽

