Спектакль До встречи в сказке

«До встречи в Сказке» — это захватывающий музыкальный спектакль для всей семьи, который перенесет вас в волшебный мир русских сказок. С каждым поворотом событий зрители окажутся в центре невероятных приключений вместе с любимыми героями сказок, попавшими в страницы волшебной книги. Завораживающая музыка, магия света, фантастические костюмы и великолепие танца — все эти элементы создают уникальную атмосферу, погружая в мир фантазий и чудес.
Что ждёт зрителей:
Приглашение от Аллы Духовой
Хореограф и художественный руководитель театра TODES, Алла Духова, приглашает всех зрителей в новый, удивительный и волшебный мир, где сбудутся самые невероятные мечты. «До встречи в Сказке» — это спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя, будь то ребенок или взрослый, ведь здесь каждый найдет для себя частичку волшебства.