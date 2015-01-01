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До встречи в сказке
Билеты от 1800₽
Киноафиша До встречи в сказке

Спектакль До встречи в сказке

Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 0+
Режиссер Алла Духова
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Захватывающий музыкальный спектакль для всей семьи

«До встречи в Сказке» — это захватывающий музыкальный спектакль для всей семьи, который перенесет вас в волшебный мир русских сказок. С каждым поворотом событий зрители окажутся в центре невероятных приключений вместе с любимыми героями сказок, попавшими в страницы волшебной книги. Завораживающая музыка, магия света, фантастические костюмы и великолепие танца — все эти элементы создают уникальную атмосферу, погружая в мир фантазий и чудес.

Что ждёт зрителей:

  • Невероятные приключения с героями русских сказок, которые оживают на сцене.
  • Завораживающая музыка и мощное музыкальное сопровождение, которое усилит эмоции и атмосферу.
  • Магия света — с помощью инновационных световых решений создается волшебный мир, где каждая сцена — это настоящее чудо.
  • Фантастические костюмы — красочные и яркие наряды, подчеркивающие волшебство происходящего.
  • Великолепие танца — хореографические номера, которые превращают спектакль в настоящее искусство.

Приглашение от Аллы Духовой
Хореограф и художественный руководитель театра TODES, Алла Духова, приглашает всех зрителей в новый, удивительный и волшебный мир, где сбудутся самые невероятные мечты. «До встречи в Сказке» — это спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя, будь то ребенок или взрослый, ведь здесь каждый найдет для себя частичку волшебства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
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15:00 от 2300 ₽
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15:00 от 1800 ₽
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15:00 от 1800 ₽

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