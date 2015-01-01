Спектакль До встречи в сказке

Захватывающий музыкальный спектакль для всей семьи

«До встречи в Сказке» — это захватывающий музыкальный спектакль для всей семьи, который перенесет вас в волшебный мир русских сказок. С каждым поворотом событий зрители окажутся в центре невероятных приключений вместе с любимыми героями сказок, попавшими в страницы волшебной книги. Завораживающая музыка, магия света, фантастические костюмы и великолепие танца — все эти элементы создают уникальную атмосферу, погружая в мир фантазий и чудес.

Что ждёт зрителей:

Невероятные приключения с героями русских сказок, которые оживают на сцене.

с героями русских сказок, которые оживают на сцене. Завораживающая музыка и мощное музыкальное сопровождение, которое усилит эмоции и атмосферу.

и мощное музыкальное сопровождение, которое усилит эмоции и атмосферу. Магия света — с помощью инновационных световых решений создается волшебный мир, где каждая сцена — это настоящее чудо.

— с помощью инновационных световых решений создается волшебный мир, где каждая сцена — это настоящее чудо. Фантастические костюмы — красочные и яркие наряды, подчеркивающие волшебство происходящего.

— красочные и яркие наряды, подчеркивающие волшебство происходящего. Великолепие танца — хореографические номера, которые превращают спектакль в настоящее искусство.

Приглашение от Аллы Духовой

Хореограф и художественный руководитель театра TODES, Алла Духова, приглашает всех зрителей в новый, удивительный и волшебный мир, где сбудутся самые невероятные мечты. «До встречи в Сказке» — это спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя, будь то ребенок или взрослый, ведь здесь каждый найдет для себя частичку волшебства.