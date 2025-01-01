Меню
Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Режиссер Юрий Гальцев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Юрия Гальцева «… До Победы» в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина готов представить новый эстрадный спектакль, посвященный Великой Отечественной войне. «… До Победы» — это уникальный проект, который основан на малоизвестных песнях того времени, открывающих другую сторону войны.

Композиция спектакля

Спектакль представляет собой яркий коллаж эпохи 1930-40-х годов. В нем гармонично переплетаются трогательные и лирические сцены с уморительно смешными и гротескными моментами. Каждое выступление — это отдельный номер, который создает многогранный образ жизни в те суровые времена.

Спектакль-фотоальбом

«… До Победы» можно охарактеризовать как спектакль-фотоальбом, где каждая сцена становится фотоснимком. Черно-белые, слегка пожелтевшие фотографии оживают на глазах у зрителей, представляя самые разные ситуации из жизни. От веселого обеда на полевой кухне до рокового номера в немецком кабаре — сцены мирной жизни переплетаются с фронтовыми, как в старом альбоме.

Люди и их души

Молодые артисты Театра Эстрады создают портреты людей, для которых война стала настоящей проверкой на прочность. Несмотря на все трудности, главной остается душа человека — нежная, добрая и трепетная. Даже в сложной жизненной ситуации, на войне, она продолжает жить, мечтая о любви и счастье.

Артисты и антракт

В спектакле участвуют артисты мастерской заслуженного артиста России Ю.Н. Гальцева. Не упустите возможность увидеть это потрясающее представление, которое идет с одним антрактом.

