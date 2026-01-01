До новых встреч!

Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Закрытие XIII Транссибирского Арт-Фестиваля

В клубе ARMA пройдет заключительный концерт XIII Транссибирского Арт-Фестиваля, который ежегодно радует зрителей высококлассными выступлениями. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Новосибирской области.

Программа вечера

  • Кастелланос. Santa Cruz de Pacairigua
  • Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром, Симфония № 4

Звезды вечера

Юбилейный фестиваль завершится выступлением выдающегося скрипача Вадима Репина. Он будет сопровождаться Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Станислава Кочановского — одного из самых востребованных российских дирижеров.

Шедевры классической музыки

На концерте будет представлен знаменитый Скрипичный концерт Чайковского, написанный в 1878 году. Несмотря на первоначальный холодный прием, сегодня этот концерт является одним из ключевых произведений мировой скрипичной литературы.

Также прозвучит Шестая симфония Прокофьева, которая была раскритикована в свое время. Несмотря на негативные отзывы, эта симфония оказалась одной из самых многослойных и глубоких в его творчестве.

Не упустите возможность насладиться подобными шедеврами и стать частью культурного события, которое подчеркивает значимость классической музыки в современном обществе.

Апрель
8 апреля среда
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 8000 ₽

