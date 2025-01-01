Спектакль До нового года осталось...

Новогоднее путешествие в мир воспоминаний и чудес

За окном танцуют снежинки, а под теплым светом лампы пишутся письма Деду Морозу. Дом переливается огнями, и каждый ждет того самого волшебного мгновения, когда с последним ударом часов надежды, как легкие птицы, взлетят в темное рождественское небо.

Увлекательное и ностальгическое путешествие

Готовы ли вы отправиться в увлекательное и одновременно ностальгическое, комедийно-мистическое путешествие в поисках новогоднего настроения?

Традиции, ритуалы и истории у чашки чая

Если вам по душе атмосферные вечера с близкими и новыми друзьями, если вы любите семейные традиции и ритуалы, если вам интересно слушать истории и не страшно делиться своими, — мы приглашаем вас на чашку чая с только что испеченным домашним печеньем.

Встретимся с Дедом Морозом и погрузимся в атмосферу Рождества

В уютном зале, украшенном петербургскими художниками, мы расскажем вам истории о самом долгожданном празднике. Встретимся с Дедом Морозом и снова переживем светлые эмоции Рождества.

Особенности спектакля

В спектакле использованы реальные воспоминания, документы и объекты из частных новогодних коллекций. У вас будет шанс войти в историю, поделившись своим уникальным детским опытом.

Рекомендации для зрителей

Рекомендовано для семейного просмотра (от 12 лет), небольших компаний друзей и душевных корпоративов.