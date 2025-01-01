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Дни Турбиных
Киноафиша Дни Турбиных

Спектакль Дни Турбиных

Камерная драма про глобальный политический перелом
Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут с 1 антрактом
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о доме, который противостоит буре времени

Спектакль «Дни Турбиных», поставленный по знаменитой пьесе Михаила Булгакова, переносит зрителей в Киев зимы 1918–1919 годов. На фоне разрушительных событий эпохи, где привычный мир погружается в хаос, дом Турбиных становится символом гармонии и духовного сопротивления.

Дом, где живёт душа

Среди бушующей вокруг стихии в доме Турбиных царит уют и тепло. Кремовые шторы, рояль, запах хвои в декабре — все это наполняет пространство жизнью и любовью. Это место, где звучит музыка, где дружба и родственные связи сильнее любых внешних потрясений. Здесь создаётся впечатление, будто война, захватившая улицы города, остаётся за порогом.

Дом становится не просто местом действия, но и символом: островком человечности, культуры и света в мрачное время, которое словно поглощает всё вокруг.

Конфликт с эпохой

Но что делать, когда этот уютный мир сталкивается с непреодолимым конфликтом? Разрушение привычного уклада, смена власти, страх за завтрашний день — всё это врывается в жизнь семьи Турбиных. Постоянная смена декораций истории — от «чёрной комедии» гетманщины до «тумана» петлюровщины — заставляет героев искать внутренние опоры.

История не о войне

Хотя вокруг героев — война, «Дни Турбиных» рассказывают не о ней. Это пьеса о сохранении веры, любви и человеческого достоинства даже в самое тёмное время.

Спектакль показывает крупные планы жизни одной семьи, словно через призму которой мы видим рушащийся мир. И вместе с тем, это история о стойкости — о том, как сохранить себя, когда всё вокруг утрачивает смысл.

Тонкая и глубокая постановка о силе духа перед лицом великой трагедии.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Максим Фомин
Николай Куглянт
Евгений Шумейко
Арина Лыкова
Александра Мареева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1800 ₽

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