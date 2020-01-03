Спектакль Дни Турбиных

История семьи Турбиных — драма, пережившая время

История семьи Турбиных вновь оживает на сцене, но на этот раз в неожиданном ключе. Спектакль под режиссурой Александра Баргмана предлагает свежий взгляд на знаменитую пьесу Михаила Булгакова, которая с момента легендарной постановки в МХАТе (1926) стала символом классической русской драматургии.

Сюжет

Семья Турбиных живет в непростое время — гражданская война раздирает страну. За окнами дома с кремовыми шторами и зеленым абажуром мир рушится, а вместе с ним — привычный уклад жизни. Герои пьесы пытаются удержать в своей душе хотя бы крупицу уюта, но внешний мир жесток, и покой становится недосягаемым.

Новая постановка

Режиссер Александр Баргман и художник Владимир Кравцев переосмысляют привычный образ семейного дома Турбиных. На этот раз сцена наполнена холодным металлическим блеском, символизирующим беспощадность времени, ощетинившегося штыками. Это мир, в котором надежда на любовь и счастье разрушается под давлением истории, как хрупкий хрусталь.

Почему стоит посмотреть?

Постановка «Дни Турбиных» — это не просто воспоминание о прошлом, а мощное эмоциональное высказывание о вечных темах: любви, семье, стремлении к покою в хаосе окружающего мира. Этот спектакль заставит вас вновь переосмыслить судьбы героев и их борьбу с неумолимыми обстоятельствами.

Спектакль — это попытка сохранить человечность перед лицом исторических бурь, и потому он остается актуальным для каждого поколения зрителей.