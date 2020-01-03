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Дни Турбиных
Киноафиша Дни Турбиных

Спектакль Дни Турбиных

16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

История семьи Турбиных  — драма, пережившая время

История семьи Турбиных вновь оживает на сцене, но на этот раз в неожиданном ключе. Спектакль под режиссурой Александра Баргмана предлагает свежий взгляд на знаменитую пьесу Михаила Булгакова, которая с момента легендарной постановки в МХАТе (1926) стала символом классической русской драматургии.

Сюжет

Семья Турбиных живет в непростое время — гражданская война раздирает страну. За окнами дома с кремовыми шторами и зеленым абажуром мир рушится, а вместе с ним — привычный уклад жизни. Герои пьесы пытаются удержать в своей душе хотя бы крупицу уюта, но внешний мир жесток, и покой становится недосягаемым.

Новая постановка

Режиссер Александр Баргман и художник Владимир Кравцев переосмысляют привычный образ семейного дома Турбиных. На этот раз сцена наполнена холодным металлическим блеском, символизирующим беспощадность времени, ощетинившегося штыками. Это мир, в котором надежда на любовь и счастье разрушается под давлением истории, как хрупкий хрусталь.

Почему стоит посмотреть?

Постановка «Дни Турбиных» — это не просто воспоминание о прошлом, а мощное эмоциональное высказывание о вечных темах: любви, семье, стремлении к покою в хаосе окружающего мира. Этот спектакль заставит вас вновь переосмыслить судьбы героев и их борьбу с неумолимыми обстоятельствами.

Спектакль — это попытка сохранить человечность перед лицом исторических бурь, и потому он остается актуальным для каждого поколения зрителей.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Игорь Кожевин
Кирилл Попов
Алена Малкова
Татьяна Малинникова
Александр Борисов

Купить билет на спектакль Дни Турбиных

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

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