Спектакль Дни Турбиных

Спектакль о семье Турбиных в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет спектакль по пьесе о семье Турбиных. Их дом с кремовыми шторами и зелёным абажуром стал символом спокойствия и уюта. Однако, несмотря на это, героям спектакля не удается избежать жестокости истории.

Режиссёром постановки выступает Александр Баргман из Санкт-Петербурга, а сценографию создает художник Владимир Кравцев. Вместе они формируют на сцене атмосферу «стального» мира, ощетинившегося штыками и способного в любой момент раздавить надежду на любовь и счастье.

Спектакль увлечёт зрителей, интересующихся историческими драмами и необычными театральными интерпретациями. Уникальность постановки заключается в том, что она заставляет зрителей задуматься о том, как обыденное пространство может стать ареной для трагедий и великих изменений.