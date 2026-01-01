Спектакль Дни Турбиных

Оповещения от Киноафиши
Дни Турбиных
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 210 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о семье Турбиных в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет спектакль по пьесе о семье Турбиных. Их дом с кремовыми шторами и зелёным абажуром стал символом спокойствия и уюта. Однако, несмотря на это, героям спектакля не удается избежать жестокости истории.

Режиссёром постановки выступает Александр Баргман из Санкт-Петербурга, а сценографию создает художник Владимир Кравцев. Вместе они формируют на сцене атмосферу «стального» мира, ощетинившегося штыками и способного в любой момент раздавить надежду на любовь и счастье.

Спектакль увлечёт зрителей, интересующихся историческими драмами и необычными театральными интерпретациями. Уникальность постановки заключается в том, что она заставляет зрителей задуматься о том, как обыденное пространство может стать ареной для трагедий и великих изменений.

Март
11 марта среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

Фотографии

Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных

