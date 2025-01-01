Меню
Дни Турбиных
16+
Спектакль «Дни Турбиных»: погружение в эпоху перемен

В спектакле «Дни Турбиных» по роману Михаила Булгакова зрители окажутся в бурном начале XX века. Это время, когда исторические катастрофы меняют судьбы людей, а традиционные ценности подвергаются сильнейшему испытанию.

На сцене мы увидим уникальный взгляд на жизнь семьи Турбиных, где переплетаются надежды и трагедии. Г深окие и многослойные персонажи сталкиваются с необходимостью принимать непростые решения о чести, верности и любви. Энергия революции нарушает привычный уклад, заставляя зрителей задуматься о существующих аксиомах.

«Дни Турбиных» — это не просто спектакль, а целый мир, наполненный переживаниями, философией и размышлениями о человеческой природе. Здесь переплетены судьбы людей, их внутренние конфликты и внешние обстоятельства, формирующие исторический контекст.

Где и когда

Мы ждем вас 09 ноября (суббота) в 19:30.

Адрес: ул. Пушкинская, д. 9. Вход через черные железные ворота во двор (дверь ворот открыта). После арки во дворе сразу поверните направо.

Присоединяйтесь к нам и ощутите дыхание истории на себе!

Режиссер
Вера Бабайкина
В ролях
Иван Зубков
Александр Максимов
Екатерина Соколова
Сергей Протасов
Илья Хотин

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
ОКЦ «На Пушкинской» Санкт-Петербург, Пушкинская, 9
19:30 от 800 ₽

